Son dakika haberler... Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in skandal sözlerine sert tepki

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a rakip olan Joe Biden, bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde skandal sözlere imza attı.

SKANDAL SÖZLERE TÜRKİYE'DEN YANIT

Joe Biden'ın çirkin sözlerine Türkiye'den yanıt gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Biden'ın açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

ALTUN: "TÜRKİYE, SİYASİ OYUNLARA MALZEME YAPILACAK BİR ÜLKE ASLA DEĞİLDİR"

Altun, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

"ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir.

NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.

ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir.

Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir.

Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir.

Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!"

ÇATAKLI: HADDİNİ BİL

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Twitter'dan şunları yazdı:

"Bu zavallının harita bilgisi de tarih bilgisi de zayıf anlaşılan. Türkiye ile bazı sömürgeleri karıştırmış anlaşılan. Haddini bil Joe Biden."

ÜNAL: ÇELİŞKİLERLE DOLU BU GAYRİMİLLİ SİYASET KAYBETMEYE MAHKUMDUR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler.

Eski Türkiye özlemiyle bu ülkeyi hizaya çekmeye çabalayanlar sadece hüsranla karşılaşacaklar. Dışarıdan büyük fonlarla desteklenen etki ajanları da, onların siyasetteki ortakları da ülkemizin tam bağımsızlığı için yürüdüğümüz bu yoldan bizi alıkoyamayacaklar.

Ucuz, provokatif ithamlarla Cumhurbaşkanımızı küresel güçlerle yan yana telaffuz eden muhalefet Biden'ın bağımsızlığımızı hedef alan hadsiz görüşlerinden medet umar haldedir. Çelişkilerle dolu bu gayrimilli siyaset kaybetmeye mahkumdur."