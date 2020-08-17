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Haber Giriş: 17.08.2020 - 14:08,Son Güncelleme:

Son dakika haberler...Türk-Rus devriyesine saldırı! MSB'den açıklama

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Son dakika haberler...Türk-Rus devriyesine saldırı! MSB'den açıklama
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından "İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir.Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir."

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