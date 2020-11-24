Son dakika haberler... Türk gemisine hukuk dışı arama... Bakan Akar: Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." açıklamasında bulundu. Akar, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:
İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor
Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır
Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır.
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