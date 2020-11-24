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Haber Giriş: 24.11.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Türk gemisine hukuk dışı arama... Bakan Akar: Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır

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Son dakika haberler... Türk gemisine hukuk dışı arama... Bakan Akar: Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." açıklamasında bulundu. Akar, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor

Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır

Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır.

Son dakika haberler... Türk gemisine hukuk dışı arama... Bakan Akar: Uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır

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Türk gemisine hukuk dışı arama
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