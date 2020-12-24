Son dakika haberler: Turist aileye Şişli'de kapkaç dehşeti

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta Salı günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, 5 kişilik Libya uyruklu bir aile korona virüs testi yaptırmak için dışarıya çıktı. Aile Şişli meydanına geldiği esnada 34 ET 8898 plakalı otomobilden inen bir şahıs, kadının çantasını çaldıktan sonra otomobil ile kaçmaya başladı.



ŞEHRİN GÖBEĞİNDE DEHŞETİ YAŞADILAR



Dehşeti yaşayan kadının çığlık atarak otomobilin peşinden koşmasının ardından sesleri duyan zabıta ekipleri, otomobili siren çalarak takibe almaya başladı. Şüpheliler Abide-i Hürriyet Caddesinden Koca Mansur Sokak'a girerek izini kaybettirmeye çalıştıkları esnada kendilerini takip edenlerin polis olduğunu sanarak sokak ortasında aracı terk durdurup terk ettiler. Çantayı kaldırma atarak yaya olarak kaçan şahıslar kayıplara karıştı. Kapkaç anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



ŞİŞLİ POLİSİ ERTESİ GÜN KISKIVRAK YAKALADI



Olayın ardından turist ailenin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Şüphelilerin terk ettiği 34 ET 8898 plakalı otomobilin 6 harfinin siyah bant ile 8 yapıldığını tespit eden polis, şahısların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Çalışmalara devam eden Şişli polisi, ertesi gün şahıslardan Gökhan S. ve Sevilay K.’yı ilçede, Seçkin A.’yı ise Kadıköy’de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar ifadelerinin alınarak adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.