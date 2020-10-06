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AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 11:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... TSK'ya teslim edildi... İçini görenler şaşırıyor

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Son dakika haberler... TSK'ya teslim edildi... İçini görenler şaşırıyor
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Kışla dışındaki askeri birliklerin ihtiyaçlarının hijyenik şekilde karşılanması amacıyla geliştirilip, üretilen yeni nesil sahra yaşam üniteleri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ediliyor.

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  • Mehmetçiğe yeni nesil sahrada yaşam üniteleri
  • Mehmetçiğe yeni nesil sahrada yaşam üniteleri
  • Mehmetçiğe yeni nesil sahrada yaşam üniteleri
  • Mehmetçiğe yeni nesil sahrada yaşam üniteleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Mehmetçiğin vurucu gücünü artırmaya, olası tehditleri etkisiz hale getirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik de projeler yürütüyor.

Başkanlık, ASELSAN'ın ana, Öztiryakiler'in alt yüklenici olarak görev aldığı proje kapsamında yeni nesil sahrada yaşam ünitelerini Mehmetçiğin hizmetine sunuyor.

Muharebe sahası ve geri bölgesinde, istenen yer ve zamanda harekatın hızına uyumlu olarak yer değiştirme kabiliyetine sahip, hijyenik sahra muharebe hizmet desteğini sağlamak amacıyla üretim ve geliştirme faaliyetleri devam eden bir takım sahrada yaşam ünitesi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Son dakika haberler... TSKya teslim edildi... İçini görenler şaşırıyor

Sahrada yaşam üniteleri, tugay seviyesindeki bir birliğin muharebe hizmet desteğini sağlamak üzere harekat bölgelerinde kurulabilecek şekilde, mobil olarak üretilen mutfak, fırın, banyo ve hijyen, çamaşır ve bulaşık yıkama, soğuk hava, su arıtma ve depolama ünitelerinden oluşuyor.

Güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan kara, hava, deniz vasıtaları ve milli/uluslararası taşıma araçlarıyla taşınabilir altyapıya sahip, ISO standartlarında CSC sertifikalı konteyner yapıdaki üniteler, her türlü kötü hava ve çevre şatlarına dayanıklı olarak üretildi.

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