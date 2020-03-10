DHA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 08:59,
Son dakika haberler: TSK ve MİT'ten ortak operasyon! MSB: Tüm inleri başlarına yıkılacak
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil’de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.'' açıklamasında bulundu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil’de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.
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