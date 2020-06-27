Son dakika haberler... Trakya için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Tünelin Trakya bölgesine ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projenin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen bakanlıkları, kurumları, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik etti.

Erdoğan, Türkiye'nin 25 nehir havzasından biri olan Ergene Havzası'nın 1,5 milyon vatandaşa ev sahipliği yaptığını dile getirerek, bu havzada pek çok tarım ürünü yetiştiğini kaydetti.

Bölgenin çok sayıda sanayi tesisini barındırdığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Havzanın korunmasıyla ilgili yatırımlar öncelikle yerel yönetimlerin sorumluluğudur. Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi. Plansız şehirleşme ve sanayileşmenin sonucu olan yetersiz altyapı ve endüstriyel atık suların arıtılmadan nehre verilmesi gibi sıkıntılar sebebiyle Ergene'nin su kalitesi bozuldu. 2003'e gelindiğinde nehirdeki kirlenme artık çok ciddi boyutlara ulaştı. Sonuçta karşımıza insan sağlığı başta olmak üzere bütün canlılar için tehlike oluşturan vahim bir tablo çıktı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Hazası Eylem Planı'nı devreye aldık. İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik."

Plan kapsamında bugüne kadar 395 kilometrelik dere yatağının temizlendiğini anlatan Erdoğan, nüfusu 10 binin üzerindeki 12 yerleşim yerinde ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 38 yerleşim yerinde ise kanalizasyon sistemi inşa edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşkınlara yönelik tedbirlerin de alındığını belirterek, "Toplam 1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinden 24'ü hizmete girdi." dedi.

Sanayicilerin de üzerlerine düşen görevlerini yerine getirmesinin planın başarısı için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, ıslah organize sanayi bölgelerinin yapılması ve organize sanayi bölgelerine ortak atık su arıtma tesisi kurulması için harekete geçildiğini anlattı.

"ERGENE 2 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARITMA TESİSİ DE TAMAMLANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevreyi kirleten sanayi tesislerinin, inşa edilen 10 ıslah sanayi bölgesi çatısı altında toplandığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tekirdağ'da yer alan 5 adet müşterek arıtma tesisinden Muratlı Organize Sanayi Bölgesi'ndekini devreye aldık. Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisleri de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacak. Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi'ni de inşallah bu sene içinde tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl ise Velimeşe'yi hizmete alacak ve böylece 350'e yakın münferit su arıtma tesisini devre dışı bırakmış olacağız. Arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marama Denizi'ne deşarj edilmesi için Derin Deşarj Projesi'ni başlattık. Projenin deniz kısmı için denizin 4,5 kilometre tabanına döşenen hattı tamamladık. Kara boru hattı mevcut organize sanayi bölgelerinin yer altı tünelleriyle bağlantısını sağlıyor ve arıtılmış sanayi suyunu denize taşıyor. Ağustos ayında arıtılmış suların bu hattan denize ilk deşarjı yapılacak."

DERİN DENİZ DEŞARJI PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin bir diğer önemli ayağının da tünel kısmı olduğunu ifade ederek, hattın geçtiği şehirlerde yaşayan vatandaşlara rahatsızlık vermemek için yerin altından tüneller kazıldığını anlattı.

Vadileri ve tepeleri, her biri 10 kilometrelik 2 tünel hattıyla aşarak atık su hatlarını denizle buluşturduklarını belirten Erdoğan, bugün de bu tünellerden birinin tamamlandığını kaydetti.

Erdoğan, tünelin içinde yerli ve milli tünel açma makinesi "Lale"nin olduğunu dile getirerek, birazdan tünelde gün ışığının görüneceğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, rakiplerin hepsinin de gelişmiş ülkeler olduğunu anlattı. Erdoğan, çapı 3,25 metre olan 12 bin parçalık bu devasa makineyi de Türk mühendislerinin tasarladığını ve Türk firmasının ürettiğini dile getirdi.

Devletin sunduğu desteklerle firmanın yanında yer aldığını belirten Erdoğan, "Eğer biz bu makineye geçmişte sahip olsaydık Bolu Tüneli belki de birkaç yıl içinde tamamlanmış olacaktı." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK GÖRÜNÜYOR"

Tüm öncü göstergeler ülkemizin ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğumuzu gösteriyor.

Hedeflerimize doğru yürümekte kararlıyız.

Salgın sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan siyasi ve ekonomik düzende Türkiye'nin önü açık görünüyor.

Devletimiz tüm imkanlarıyla bu seferberliği destekleyecektir.

Salgına rağmen, hamdolsun ilk 5 ayda sadece organize sanayi bölgelerimizde 520 yeni fabrika açıldı.

Fırsatlar şimşek gibidir, çakar ve kaybolur giderler. Ayağımıza gelen fırsatı değerlendirmek için ülkemizin potansiyelinin tamamını harekete geçirmek mecburiyetindeyiz.

KIDEM TAZMİNATI KONUSU

Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen ferdi olarak en başta gelen görevimizdir.

Amacımız, işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.

Hep söylerim... İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya, kendi aranızda bu konuyu halledin.

Kendi aranızda halledemeyip bunu kabine halletsin diyorsanız, burada bir art niyet vardır.

Kusura bakmayın böyle bir art niyete ne Cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet olamayız.

Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye kendi aranızda bunu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halletmeyip bizleri işçilerimizin ve iş işverenimizin karşısında zor duruma düşürmek mi istiyorsunuz?

Nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer aldıysak bu konuda da aynı anlayışla hareket edeceğiz.

"DEVASA MAKİNEYLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Burada bundan sonraki süreçte birçok tarım ürünü noktasında çok daha sağlıklı yoğun şekilde üretme imkanını Trakya ovasında yakalayacağız. Ergene’nin de dört dörtlük kullanılabilir hale gelmesi bizi mutlu edecektir.

12 bin parçalık bu devasa makineyle yola devam edeceğiz. İşimiz bitmiş değil.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekirdağ Ergene’de düzenlenen Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Törenine katıldı.