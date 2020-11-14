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Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 14.11.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Trabzon'da feci kaza! Duygu Deniz Köse hayatını kaybetti

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Son dakika haberler: Trabzon'da feci kaza! Duygu Deniz Köse hayatını kaybetti
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Trabzon’da, kontrolden çıkıp, refüjdeki bariyere çarpan otomobildeki sürücü Duygu Deniz Köse (28) hayatını kaybetti, yola savrulan 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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  • Trabzonda otomobil, bariyere çarptı; Duygu öldü, 3’ü çocuk 4 kişi yaralı
  • Trabzonda otomobil, bariyere çarptı; Duygu öldü, 3’ü çocuk 4 kişi yaralı
  • Trabzonda otomobil, bariyere çarptı; Duygu öldü, 3’ü çocuk 4 kişi yaralı
  • Trabzonda otomobil, bariyere çarptı; Duygu öldü, 3’ü çocuk 4 kişi yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde meydana geldi. Duygu Deniz Köse'nin kullandığı 34 LU 6872 otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 3’ü çocuk 4 kişi, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta sıkışan sürücü Köse’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalede bulunan yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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