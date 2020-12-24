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Son dakika haberler... Toprağa gömülü SD kart bulundu! Örgüt elemanları tek tek tespit edildi
Şırnak Cizre'de, terör örgütünün çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında toprağa gömülü SD kart bulundu. Aylar süren çalışmalar sonrası eylemlere katılan örgüt elemanları tek tek tespit edildi.
TRT Haber'in haberine göre, Şırnak Cizre'de, terör örgütünün çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında toprağa gömülü SD kart bulundu. Aylar süren çalışmalar sonrası eylemlere katılan örgüt elemanları tek tek tespit edildi.
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