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Haber Giriş: 09.06.2020 - 18:34,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Toplantı sürerken Bakan Koca'dan Tweet: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı

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Son dakika haberler: Toplantı sürerken Bakan Koca'dan Tweet: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?'' dedi.

DETAYLAR GELİYOR...

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