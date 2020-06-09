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Son dakika haberler: Toplantı sürerken Bakan Koca'dan Tweet: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?'' dedi.
Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 9, 2020
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