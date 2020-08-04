Son dakika haberler... Top model Daria Kyryliuk'e dayak iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Sosyal medya platformu Instagram’dan 3 dilde açıklama yayınlayan Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, “Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı’nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız” demişti.

Bu iddianın ardından mekan 'yetkilileri yaşananların bizimle ilgisi yoktur' açıklamasını yapmıştı.

BAKAN ERSOY VE AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, da "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından, "Çeşme’de yaşanan ve ülkemizde 'misafirimiz' olan turistlere dönük şiddeti kınıyoruz. Tüm turistler, ülkemizin doğal güzelliklerinin yanında milletimizin dünyada herkesin bildiği misafirperverliğine hayrandır. Misafirlerimize çirkin davrananlar bunun bedelini öder." mesajını paylaşmış ve "Hele de bir kadına dönük şiddet asla affedilemez. Turist misafirlerimize mekanik bir para makinesi gözüyle bakanlar, milletimizin dünyaca ünlü misafirperverliğinden nasibini almamış barbarlardır. Ülkemizin tamamı ve gözde bölgemiz Çeşme, misafirperverliğin tüm değerleriyle eşsizdir. Magandalık bu topraklarda barınamaz. Tüm misafirlerimiz, güven ve huzur içinde olsunlar. Hoşgeldiler, safa geldiler. Milyonlarca misafirimiz gibi ülkemizde eşsiz anılara sahip olacaklar." demişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gece saatlerinde çekilen görüntülerde top model Daria Kyryliuk ile sevgilisi yer alıyor.

Görüntülerde, ikilinin uzun süre tartıştıkları ve birbirlerine şiddet uyguladıkları görülüyor.