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Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL - DHA- Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 09:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Tokat'ta AVM'de yangın

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Tokat çevreyolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, 4 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tokat Çevre Yolu Bedestenoğlu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Son dakika haberler... Tokatta AVMde yangın

Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin tamamen binayı sardığı yangın, yan binaya da sıçradı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Tokat çevreyolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, 4 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangında toplam 12 bin metrekare alan kullanılmaz hale geldi. Yangını haber alıp gelen AVM çalışanları ise manzarayı üzüntü içerisinde izledi.

Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılacak.

Son dakika haberler... Tokatta AVMde yangın

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