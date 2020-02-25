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AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Yahya Duman etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Yahya Duman etkisiz hale getirildi
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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Sabri Tori" kod adlı Yahya Duman'ın terör örgütüne 1993'te katıldığı, Siirt ve Şırnak kırsalındaki eylemlerde bulunduğu, 2016'da Mardin/Dargeçit Dibekli karakoluna yapılan saldırıyı yönettiği tespit edildi.

Son dakika haberler... Terör örgütü PKKnın sözde sorumlusu Yahya Duman etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın Irak'taki sözde özel kuvvetler okullarından ideolojik ve askeri eğitim verdiği, 2019 yılından bu yana da sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.

Son dakika haberler... Terör örgütü PKKnın sözde sorumlusu Yahya Duman etkisiz hale getirildi

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