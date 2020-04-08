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AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:10,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Terör örgütü PKK, Diyarbakır Kulp'ta köylülere saldırı düzenledi

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Son dakika haberler... Terör örgütü PKK, Diyarbakır Kulp'ta köylülere saldırı düzenledi
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi, bölgeye ekipler sevk edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

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