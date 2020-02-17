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DHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 17:07,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı Abu Taki Al Shamy yakalandı!

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Son dakika haberler... Terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı Abu Taki Al Shamy yakalandı!

Terör örgütü DEAŞ'ın komutanı Y.A.A. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. (50) gözaltına alındı. Suriye Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde ‘komutan’ olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen şüphelinin, DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınladığı öğrenildi.

Son dakika haberler... Terör örgütü DEAŞın infazcısı Abu Taki Al Shamy yakalandı

İnegöl ilçesinde yakalanan Y.A.A.'nın bir doğalgaz servisinde çalıştığı öğrenildi.

Y.A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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