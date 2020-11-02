Son dakika haberler: Terör örgütü DEAŞ'a ekimde büyük darbe

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor.

Güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara ve Adana olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ekim ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 204 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli işlemleri sürüyor.

EKİMDEKİ BAZI OPERASYONLAR

İstanbul'da farklı tarihlerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında 7 şüpheli yakalandı. DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan birinin "infazcı" olduğu, 2'sinin ise çatışmalara katıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde eylem yapabileceğine yönelik istihbari değerlendirmelerin bulunduğu bildirildi.

MİT ve Ankara Emniyeti'nin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de aralarında bulunduğu 6 zanlı yakalandı.

Ankara, İzmir, Mersin, Çankırı, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Samsun ve Kütahya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor bölgesinde sözde komutanlarından olduğu belirlenen H.K. ile zanlının Türkiye'ye girmesine yardım ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan "Ebu Rahawa" kod adlı S.E.N. tutuklandı. Zanlının, 2014-2017 yıllarında Suriye'de terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu, Kahramanmaraş, Denizli, Niğde, Adıyaman, Kayseri ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan aralarında yabancıların da bulunduğu 14 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin (30) yaklaşık 5 ay önce kente geldiğini belirledi.

Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir çocuk annesi Raissi'nin eşinin de 2016'da Gaziantep'te yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenildi.

DEAŞ'LILARIN YARGILANMA SÜRECİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te 100 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ saldırısına ilişkin yerel mahkemece verilen kararları hukuka uygun buldu.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Ü.H. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyeliğinden yargılanan Suriye uyruklu M.V, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu 5 zanlı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu tutuksuz Halid E. ve Humeydi E. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.