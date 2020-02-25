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Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 11:23,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... TEM'de zincirleme kaza

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İstanbul Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik tek şeritten verilirken, yoğunluk yaşanıyor.

Ayrıntılar birazdan...

Son dakika haberler... TEMde zincirleme kaza

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