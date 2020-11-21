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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Tekirdağ'da yaşlı çiftten bir gün arayla kahreden haber

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Son dakika haberler: Tekirdağ'da yaşlı çiftten bir gün arayla kahreden haber
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Tekirdağ’da, koronavirüs tedavisi gören Raşit (82) ve Sebile Ayaş (82) çifti, birer gün arayla hayatını kaybetti. Çiftin çocukları, karantinada olmaları nedeniyle cenaze törenine katılamadı.

Kızlarının yanında kalan ve kronik rahatsızlıkları bulunan Raşit ve Sebile Ayaş çifti, 13 gün önce rahatsızlanarak Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan test sonrası sonuçları pozitif çıkan çift, hastanede tedaviye alındı. Raşit Ayaş perşembe günü yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sebile Ayaş ise dün yaşamını yitirdi.

Ayaş çiftinin cenazeleri memleketleri Bartın’ın Hasankadı beldesinde bir gün arayla toprağa verildi. Ayaş çiftinin çocukları, karantinada olmaları nedeniyle cenazeye katılamadı. 

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