Son dakika haberler... Tecavüz iddiası: Didim Belediye Başkanı konuştu: Savcıya polise niye gitmedi?

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, beni ve foto muhabirimiz Selçuk Şamiloğlu’nu belediyedeki makam odasında kabul ediyor. ‘Ortada sanal bir sesin iddiaları var’ diyerek başlıyor söze. Araya giriyorum. ‘Ben kendisiyle görüştüm’ diyerek genç kadının tüm iddialarını özetliyorum. Atabay, “Ben çocukluğumdan beri hikâyelerle büyüdüğüm için bu hikâyeyi de keyifle dinledim. Biraz daha uzasa uykum gelecekti” diyor ve şöyle devam ediyor:



‘ŞİKÂYETTE BULUNMADI’

“Kendisi savcılığa gitmiş mi? Bir suç duyurusunda bulunmuş mu? İnanın anlamakta zorlanıyorum. Neden gitmemiş? Korktuğu için. Peki kaç yıl geçmiş olayın üzerinden? 5 yıl. 5 yıl sonra bir anda ortaya çıkmış ve hiç tanımadığı bir gazeteciye olanları anlatma ihtiyacı hissetmiş. Bu kadın size güvenmiş, konuşmuş. Başka gazeteciye güvenmiş, konuşmuş. Gelin görün ki Türkiye Cumhuriyeti’nin savcılarına güvenmemiş, hakkımda bugüne kadar tek bir şikâyette bulunmamış, polise gitmemiş. Biri bana Allah aşkına bu sorunun cevabını versin. Tacize uğradı madem bir savcıya gidip ‘Bu adam beni taciz etti, gasp etti, hapsetti’ diyemiyor mu? Çok garip değil mi?”

‘ONU TANIYOR MUSUNUZ?’

‘Böyle bir kadını tanıyor musunuz?’ soruma Başkan Atabay, şöyle cevap veriyor: “Televizyonda konuşan o sesi tanımıyorum. Başka da bir kadın yok ki. Bu sanal sesin bahsettiği bu suçları işlediysem devlet benim yakama yapışsın. Ben bu suçları işlemediysem de beni bu zan altına sokanların yakasına yapışsın. ‘Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tutuklandı!’ Hani nerede tutuklandı? Kurdukları kumpas ne kadar yalan ise attıkları yalan da o kadar yalandı. Bu bir utançtır.”

‘ORTADA RANT MESELESİ VAR’

Ortada rant meselesi nedeniyle ihtilaflı olduğu bazı kişiler tarafından yaratılan ‘sanal’ bir mağdur olduğunu öne süren Başkan Atabay’a soruyorum: “Peki bu kadın kim o zaman? Ve siz, tecavüze uğradığını iddia eden bu kadını tanıyor musunuz? Tanımıyor musunuz?” Soruyu yanıtlamayan Atabay, “Buradaki konu nedir biliyor musunuz? Bu senaryoyu yazan benim 2014’ten beri mücadele ettiğim imar/rant çetesidir. İkiz kuleler adı altında yaptıkları gayri kanuni işleri engellediğim için, çıkın sokağa tüm Didim halkına sorun, anlatsınlar ki bu çete zaman zaman siyaset, zaman zaman da basın yoluyla bana saldırmakta. 2014 Nisan’dan bu yana süren bir mücadeledir bu” diyor.

‘VİDEODAKİ KİM?’

Bir soru daha var aklımda. Sosyal medyada dolanan 20 saniyelik bir video. O videoda başkanın kendisi olduğu iddia edilen bir adam, mağdur olduğu iddia edilen bir kadınla öpüşüyor. ‘O videodaki kim?’ diye soruyorum, Başkan Atabay “Size her şeyi söyledim. İnşallah birileri hakkımda suç duyurusunda bulunur. Ben de savcılara o soruların cevabını veririm” diye yanıt veriyor.