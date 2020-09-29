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AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezası yorumu

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Son dakika haberler... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezası yorumu
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TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye, bir hükümet sistemi değişikliği gerçekleştirdi. Bunun gereği olan bazı alt düzenlemelerin yapılması gerekir. Siyasi Partiler, seçim kanunları, içtüzük değişiklikleri, hatta yeni içtüzük tartışılmalıdır. Bu dönemde, özellikle 2023'e kadar bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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