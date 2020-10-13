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Haber Giriş: 13.10.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... TBMM Başkanı Şentop: Seçimler artık hep zamanında yapılır

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır." açıklamasında bulundu.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

(AYM'nin Enis Berberoğlu kararı) Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz.

Hükümet sistemi değişikliğiyle erken seçim kararı almak zorlaştırıldı. Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim.

Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır.

Ayrıntılar geliyor...

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