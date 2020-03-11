Son dakika haberler: TBMM Başkanı Şentop duyurdu... Mecliste corono virüs önlemleri
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM girişine termal kamera yerleştirmeyi düşündüklerini belirtti. TBMM Başkanı Şentop, "(Koronavirüs) Bundan sonra eğer herkes üzerine düşeni yerine getirirse, sağlık görevlilerimizin, hekimlerimizin, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları çerçevesinde dikkatli hareket ederse bu süreci inşallah daha kolay bir şekilde atlatırız." açıklamalarında bulundu.
TBMM Başkanı Şentop, basın mensuplarının "Meclise termal kamera konulacağı söyleniyor" şeklindeki sorusuna, "Evet, girişte termal kamera düşünüyoruz" cevabını verdi.
Şentop ayrıca mecliste corona virüs ile ilgili alınan tedbirlerle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
Sağlık Bakanlığı'mızla görüşüp gerekli tedbirler alacağız. Ziyaretçi girişle ilgili sınırlamalarda gelecek.
Milletvekillerimizin yurt dışı ziyaretleri belirli süre duracak.
Herkesin Sağlık Bakanlığı’mızın açıklamalarına göre tedbirler alması gerekiyor.
Dünya’da sıkı tedbirler alınmadığı için hızlı bir yayılma oldu.
Gerek olursa ilave tedbirler alacağız
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