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İHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 11:14,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: TBMM Anayasa Komisyonu toplandı

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Son dakika haberler: TBMM Anayasa Komisyonu toplandı
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TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

Adalet Komisyonu, infaz ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda toplandı.

Salon girişine korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve el dezenfektanı konularak, sıralar ise komisyon toplantısı için azaltıldı. Gazetecilerin oturması için tek bir masa salonda ayrıldı.

TBMM Adalet Komisyonu Bakanvekili Tunçtan İnfaz Yasasına ilişkin açıklamalar
TBMM Adalet Komisyonu Bakanvekili Tunç'tan İnfaz Yasası'na ilişkin açıklamalar

 

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