Son dakika haberler: TBMM Anayasa Komisyonu toplandı

Adalet Komisyonu, infaz ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda toplandı.



Salon girişine korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve el dezenfektanı konularak, sıralar ise komisyon toplantısı için azaltıldı. Gazetecilerin oturması için tek bir masa salonda ayrıldı.