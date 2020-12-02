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Haber Giriş: 02.12.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Tartışmalı karar iptal edildi, velayet hemşire anneye verildi

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Son dakika haberler: Tartışmalı karar iptal edildi, velayet hemşire anneye verildi
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Son dakika haberi... Ordu'da bir annenin hemşire olduğu için koronavirüs riski taşıyabileceği gerekçesiyle çocuğun velayetini babaya veren mahkeme kararı iptal edildi. Çocuğun geçici velayeti anneye verildi.

Ordu 2. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen boşanma davasında annenin hemşire olmasından dolayı koronavirüs taşıma riski öne sürülerek, 5 yaşındaki çocuklarının geçici velayeti babaya vermişti.

TRT'nin haberine göre bilirkişi raporundan sonra babadan alınan velayet tekrar anneye verildi.

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