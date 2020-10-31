Son dakika haberler: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yıkılan Rıza Bey Apartmanında incelemelerde bulundu

Bakan Pakdemirli, AFAD verilerine göre 6,9 şiddetinde yaşanan deprem ardından en çok hasar yaşanan İzmir’e geldi. Dün bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, bugün Bornova İlçesi’nde deprem de hasar gören 29 daire ve altında 3 dükkân bulunan Rıza Bey apartmanını ziyaret etti. Burada yerinde inceleme yaparak arama kurtarma çalışmaları yapan yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak yeni bir gelişme olmadığını belirtti.



Depremde telefonla konuşarak moral verdiği Buse 10 saat sonra enkaz altında çıkarılmıştı. 16 yaşındaki kız çocuğu İnci’de, köpeği “Fıstık” ile beraber 17 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altında arananlar arasında Diş Hekimi Zarife Doğan (27), Diş Teknisyeni Aslı Tamer (24), 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz de bulunuyor.