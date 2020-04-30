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AA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 11:54,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! 'Bu akşam yola çıkıyor'

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Son dakika haberler... Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! 'Bu akşam yola çıkıyor'
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Filistin'e gidecek tıbbi malzemelerin bu akşam yola çıkacağını bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan ve benzeri malzemelerin Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere dağıtılacağını aktardı.

İbrahim Kalın, paylaşımında "Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin." ifadelerini kullandı.

Filistin'e gidecek yaklaşık 15 tonluk tıbbi malzemeler arasında 40 bin tanı kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2 bin litre dezenfektan, 20 bin nazal oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 PCR cihazı yer alıyor.

Son dakika haberler... Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi Bu akşam yola çıkıyor

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