MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Taksim’de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
GeriGündem Son dakika haberler: Taksim’de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 18:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Taksim’de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Taksim’de yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Taksim’de etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

Taksim’de öğlen saatlerinde etkili olan güneş akşam saatlerine doğru bir anda yerini yağmura bıraktı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bazıları da şemsiyesiyle yağmurdan korundu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında yağışın sona ermesini bekledi. Güneşli havanın yerini bir anda yağmura bırakmasıyla ortaya çıkan gökkuşağı ise görenleri kendine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar bu anı yakalamak için gökkuşağını arkasına alarak fotoğraf çektirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle