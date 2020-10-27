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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 15:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Taksim'de koronavirüs denetimi yapıldı... Drone tespit etti polis ceza kesti

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İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone ile maske denetimi yapıldı. Maske takmayanlar polis tarafından uyarılırken yanında maske olmayanlara para cezası kesildi.

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  • Taksimde maske denetimi yapıldı
  • Taksimde maske denetimi yapıldı
  • Taksimde maske denetimi yapıldı
  • Taksimde maske denetimi yapıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone ile maske denetimi yapıtı. Maske takmayan kişiler drone ile tespit edilerek polis ekipleri tarafından uyarıldı. Yanında maske bulundurmayan kişilere para cezası kesildi. İkisi yabancı uyruklu kadın, üç kişiye işlem yapılırken caza yazılan kişi basın mensubunun "Ceza mı yazıldı" sorusuna "Sana ne" diyerek yoluna devam etti. Polis maske takmayan kişilerin yoluna bu şekilde devam etmesine izin vermedi.

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