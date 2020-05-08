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Haber Giriş: 08.05.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu getirildi

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Son dakika haberler: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu getirildi
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Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı karara doğrultusunda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Karara uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı açıklandı. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki yoğunlukla ilgili, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken." ifadelerini kullanmıştı.

Beyoğlu İlçe Hıfzısıhha Kurulu Çarşamba günü Kaymakam Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. Toplantıda; Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takması, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesi ve tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması kararı alındı.

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan koronavirüs hastalığının en temel özelliğinin fiziksel temas, damlacık yolu vb. çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasının engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle, normalleşme süreci kapsamında ülkemizin gözbebeği konumundaki Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesindeki hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini arttıracağından bahisle, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir."

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