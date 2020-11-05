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Haber Giriş: 05.11.2020 - 17:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Tabelayı okuyanlar sarsıldı! İzmir’deki deprem sonrası çarpıcı kareler

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Son dakika haberler: Tabelayı okuyanlar sarsıldı! İzmir’deki deprem sonrası çarpıcı kareler
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İzmir’de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen depremde yıkılan ve 114 kişinin ölümüne sebep olan binalara ait molozlar Menemen’de boş bir arazide apartman isimlerine göre depolanarak özenle korunuyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün 24 saat güvenliğini sağladığı alan havadan görüntülendi.

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  • Tabelayı okuyanlar sarsıldı İzmir’den çarpıcı kareler
  • Tabelayı okuyanlar sarsıldı İzmir’den çarpıcı kareler
  • Tabelayı okuyanlar sarsıldı İzmir’den çarpıcı kareler
  • Tabelayı okuyanlar sarsıldı İzmir’den çarpıcı kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir’de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen depremde yıkılan ve 114 kişinin ölümüne sebep olan binalara ait molozlar Menemen’de boş bir arazide apartman isimlerine göre depolanarak özenle korunuyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün 24 saat güvenliğini sağladığı alan havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen İzmir’in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem, özellikle Bayraklı ilçesinde birçok binada zarara neden oldu. İlçedeki bazı binalar depremin etkisiyle tamamen yıkılırken, bazı binalar ise ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

114 kişiye mezar olan binalara ait molozlar, kamyonlarla Bayraklı’ya 25 kilometre mesafedeki Menemen ilçesinde İZBETON AŞ'ye ait depolama sahasına getirilerek boşaltıldı. Moloz taşıma işlemi kamyonlarla gün boyu devam ederken, dökülecek yerler önceden çalışma yapılarak belirleniyor ve hangi sokaktaki hangi binaya ait olduğu işaretlenerek döküm yapılıyor.

Depremzedeler açısından maddi ve manevi değeri bulunan eşyalarının kaybolmaması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat bölgede görev yapıyor. Moloz yığınları, adres kayıtlarına göre farklı adalar oluşturulup etrafı çevrilerek bekletiliyor. Alana depremzedeler dahil kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Son dakika haberler: Tabelayı okuyanlar sarsıldı İzmir’deki deprem sonrası çarpıcı kareler

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