Son dakika haberler... Swinger operasyonunda iğrenç ayrıntılar! Fuhuş sırasında çocuklarını başka odaya kilitliyorlarmış

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı.

Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey, toplam 74 kişinin, Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde cinsel ilişkiye girdiklerini tespit etti.

69 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, önceki gün, Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne’de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda, 69 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların da devam ettiği bildirildi. Bu yolla 44 kadının mağdur olduğu bildirildi. Evlerde arama yapan polis, çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.

ÇOCUKLARINI ODAYA KİLİTLİYORLARMIŞ

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak çıplak fotoğraflarını paylaştıkları ve birbirleri için 'kelle' tabirini kullandıkları tespit edildi.

Ayrıca bazı çiftlerin evlerde toplandıklarında çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yaptıkları saptandı.