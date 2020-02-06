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Kadir ÇELİK-Ramazan TUNCER/NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Suriye sınırına askeri sevkiyat

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Son dakika haberler: Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankları taşıyan TIR’lar, Gaziantep’in Nurdağı ilçesine ulaştı. Askeri konvoyun Hatay üzerinden Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan TIR’lar otoyoldan Nurdağı’na ulaştı.

TIR’ların oluşturduğu konvoy Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki tankların Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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