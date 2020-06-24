Son dakika haberler: Süper hücre İstanbul'da! Elini uzattı yardım istedi

Günlerdir yapılan uyarılar dün karşılık buldu, İstanbul korku dolu bir gün yaşadı. Bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi su basan evlerinden zorlukla kurtarıldı. Caddeler oluşan su birikintileri nedeniyle nehre döndü. Birçok araç yollarda mahsur kaldı. Bazı ev ve işyerlerini su bastı.

ESENYURT 1272. SOKAK

Esenyurt 1272. sokak ise İstanbul’da dün kabusun yaşandığı yer oldu. Sokaktaki bir binada kardeşiyle mahsur kalan, yabancı uyruklu Ahmed Ş. (31) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşinin sağlık durumu ise iyi. Aynı sokakta 36 numarada yaşayan Suriye uyruklu bir ailenin 2, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğu ise itfaiye ve AFAD tarafından son anda kurtarıldı. Valilik çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. 1272. Sokak’taki eğime dikkat çeken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, “Bu sokakta bodrumda yaşama izin vermeyeceğiz, konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz” açıklaması yaptı.

Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi.

‘SAHADAYIZ, BÖLGEDEYİZ’

Sele kapılan bir kadının çevredekiler tarafından kurtarıldığı, bir tıp merkezinin çatısından kopan demir levhaların aşağıya düştüğü Esenyurt için açıklama yapan Valilik de evleri zarar görenler için konaklama ve yemek sunulduğunu açıkladı. Semtte incelemelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise “Sahadayız. Vatandaşlarımızın gerekli ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.

‘ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK’

Esenyurt genelinde ve 1272. Sokak’ta incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da geçmişten bugüne yaşanan bazı altyapı sorunları olduğunu söyledi ve Haramidere için çalışmaların kısa sürede başlayacağını belirtti. İmamoğlu, “Hem Valilik hem biz, önce buradaki yaraları sarmalıyız. Zarar gören hem vatandaşlarımızın hem esnafımızın yanında olacağız” dedi. (DHA-İHA)

BU SENE BÖYLE DEVAM EDECEK

Uzmanlar ise ‘süper hücre’yle ilgili şunları söyledi:

Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi):

Süper hücre aslında ‘Kümülonimbus’ bulutu dediğimiz, gök gürültüsü, şimşekleri yapan buluttur. Genellikle düşey hareketlerin meydana geldiği zamanlarda oluşur. Düşey rüzgâr hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgârı da aşağı getirir. Karıştırır ortalığı. Bu karışma esnasında bulut meydana gelir. Bu bulutlar ufak bulutlar olmaz. Pilotların ‘Charlie Brown’ dedikleri bulutlar meydana gelir. İçerisinde sürekli bir hava hareketi vardır. Bunların birçoğunda da dolu meydana gelir.

SEBEBİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Prof. Dr. Murat Türkeş (Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi):

Bulutlar bazen tek hücreli bazen çok hücreli olarak gelişir. Bazen görüyoruz, tek başına büyük bir bulut geliyor ve kısa süreli yağışlara sebep oluyor. Bunlar tek hücreli. Ancak son yıllarda çok hücreli ve çok daha etkili 1.5-2 saat süren etkili sağanağa ve doluya sebep olan yağışları görüyoruz. İklim değişikliği ve geniş kentsel alanların artışı yağışların kuvvetini, şimşeklerin sıklığını ve şiddetini arttırıyor, süper hücre oluşumuna katkıda bulunuyor.

BÜYÜK SICAKLAR OLMAZ

Prof. Dr. Adil Tek (Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı):

Bu tip yağışların yaz aylarında daha çok olmasının sebebi yere yakın seviyenin daha sıcak olması. Modeller temmuz ayının da böyle geçeceğini öngörüyor. Bu yaz çok sıcak geçecek gibi görünmüyor. Belki bir iki sıcak hava dalgası yaşanabilir ancak onlar da 2-3 günü geçmeyecek. Yağışların sıklığı geçtiğimiz yıllara göre artmaya başladı. Bu durumun iklim kriziyle yakından ilgisi var. Atmosferdeki ısı enerjisi artıyor. Bunun en önemli sebebi sera gazları. (Ece ÇELİK)

ÇATILAR UÇTU AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Çatalca’da meydana gelen hortum, Ahmediye Mahallesi’nde evlere büyük zarar verdi. Hortumun oluşmasıyla evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Hortumun etkisiyle elektrik direkleri de devrilirken, vatandaşlar panik yaşadı. Hortumda evi zarar gören Mahmure Çağan, “Birden geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Tavanlar çöktü, çatılar yıkıldı. Ne yapacağımızı bilemedik” dedi. Rıdvan Anıt ise “Hortum üzerimizden geçti. Evimiz mahvoldu. Hortum gölün üzerinde başladı. Yönünü bize doğru çevirdi” diye konuştu.

SAĞANAK BATI BÖLGELERİNİ FELÇ ETTİ

Sağanak, dolu ve fırtına ülkenin Batı kesimlerinde etkili oldu, hayatı olumsuz etkiledi. İzmir’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sağanak, Marmaris ve Bodrum’da da etkili oldu. Marmaris’te metrekareye 12,2 kilogram yağış düştü. Çanakkale’de dün sabah etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerinde zarara sebep oldu. Aydın'ın İncirliova ilçesinde fırtına ve hortum İncirliova Belediyesi'ne ait şantiyenin 600 metrekarelik sac çatısını uçurdu. Tekirdağ’ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkilerken sadece Kapaklı’da 1000’in üzerinde evi su bastı. Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, iş yerlerinde mahsur kalan bazı işçiler kurtarıldı. Ankara, Eskişehir ve Zonguldak’ta aniden bastıran sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Amasya´da ise sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar verdi. Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde sağanak sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. (DHA)



‘SEBEBİ ÇARPIK KENTLEŞME’

Çevre Mühendisleri Odası, Bursa Kestel’de dört kişinin ölümüne neden olan selin, afet değil, çarpık kentleşme ve yetersiz altyapının sonucu olduğunu belirtti. Oda Başkanı Baran Bozoğlu şunları söyledi: “Şehir sellerinin gerçek nedeni yağış miktarından ziyade, düşen yağışın toprağa süzülemeyip, asfalt ve beton zeminden yüzey akışına geçmesidir. Yaşanan bu son afet, kentlerimizi iklim krizine karşı daha dirençli hale getirmemiz gerektiğini göstermiştir.” Öte yandan Bursa’da pazar günü sel sularında kaybolan Derya Bilen’in bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ahmet Bilen (35), eşi Türkan (32), kızları Medine (10) ile annesi Nazime Bilen’in (74) cenazeleri de memleketleri Bingöl’de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bursa Valiliği’nin yaptığı açıklama ise selin kente verdiği maddi kaybı ortaya çıkardı. Açıklamaya göre, 7’si ağır 33 bina ile 30 bin 500 dönüm tarım alanı oluşan selde zarar gördü.

YILDIRIMDAN KORUNMAK İÇİN 30 KURALINA DİKKAT

Süper hücrelerin yıldırım riskinin fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi: “Süper hücreler bu sene çok fazla görülmeye başladı. Mayıs, haziran ayı bunların da mevsimi. Bu bulutların altında çok kuvvetli yağışlar meydana gelir. Yağış başlamadan önce kuvvetli bir rüzgârla karşılaşırsınız. Bu yağışların içerisinde dolu ve yıldırım da vardır. Yıldırımlardan korunmak gerekir. Pencereden uzak evin içerisinde kalmak gerekir. Işığı gördükten sonra 30’a kadar sayılır. Eğer 30 saniye içerisinde gök gürültüsü geliyorsa tehlikeli bir yerdesinizdir demektir. 30 saniyeden uzun bir sürede geliyorsa sizden uzak demektir. Bulunduğunuz yerde 30 dakika boyunca da gök gürültüsü olmazsa korunduğunuz yerden çıkabilirsiniz. Ağaç altında bulunmayacaksınız. Denizdeyseniz çıkacaksınız. Bisiklete binilmez, koşulmaz.”