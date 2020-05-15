Son dakika haberler... Suç örgütlerine 'hijyen' operasyonu! O da gözaltında...

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suç dünyasında faaliyet gösterip ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit ederek toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozan bazı kişileri tespit etti.

13 şüpheliyi yakın takibe alan polis, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 7 farklı ilde operasyon düzenlendi.

"Hijyen" adı verilen operasyonda şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah ve suç unsurlarının da ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında Güniz A. da yer alıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

”Hijyen” adı verilen operasyon, son dönemde özellikle bir takım ulusal organize suç örgütü lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri anlaşılan şahıslarla yönelik gerçekleştirildi.

OPERASYONDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

"Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; son dönemde özellikle bir takım ulusal organize suç örgütü lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri anlaşılan, toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozdukları ve mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep oldukları değerlendirilen şahıslarla ilgili olarak;

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 8 farklı ilde 13 hedef şahsa yönelik 15.05.2020 tarihinde HİJYEN kodlu eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda;

1. G.A. (İstanbul - Mersin) - 1 Adet Tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet fişek, 1 adet POLİS ibareli Basın Kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan

2. C.Ç. (İstanbul) - 1 Adet Tabanca, 3 adet şarjör, 25 adet fişek, 1 adet kelepçe

3. Z. Ç. (İstanbul) - 2 adet bıçak

4. A. Y. (İstanbul)

5. A. C. (Mersin) – 1 adet tabanca, 17 adet fişek

6. A.Ö. (Adıyaman) – 1 adet tabanca, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç, 57 adet fişek, 3 adet şarjör, tarihi eser nitelikli 2 adet bıçak ve 100 adet sikke,

7. B.İ. (Bursa) – 1 Adet Tabanca, 11 adet fişek

8. E. Ş. (Antalya)

9. N. K. (Ankara)

10. F. D. (Sakarya) İsimli şahıslar yakalanmıştır.

Yapılan aramalarda toplam 4 Adet Tabanca, 7 adet şarjör, 124 adet fişek, 1 adet POLİS ibareli Basın Kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan, 1 adet kelepçe, 2 adet bıçak, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç tarihi eser nitelikli 2 adet bıçak ve 100 adet sikke ele geçirilmiştir. Ayrıca suç unsuru içerebileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir."