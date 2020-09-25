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Haber Giriş: 25.09.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Sözleri çok konuşulmuştu... 'Cübbeli Ahmet' ifade verdi

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Selefi derneklerinin silahlanması hakkında dikkat çeken iddialarda bulunan kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırmıştı.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever şu bilgileri paylaştı:

İfade vermesini bekliyorduk ancak buraya gelmedi. Dakikalar önce Emniyet'te özel bir birimde ifadesi alındı, bilgisine başvuruldu. Dakikalar önce Emniyet'ten ayrıldı. 

Ayrıntılar geliyor...

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