Son dakika haberler... Sosyal medyadan yardım istemişti... İddianame hazırlandı!

Boşandığı Tarık Keskin tarafından darp ve tehdit edilen Rüya K., geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatarak yardım istemişti. Eski eşinin yakalanmasını isteyen Rüya K.’nın suç duyurusunun ardından, eski eş Tarık Keskin terk edilmiş bir villada yakalanmıştı. Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede 2020 yılının Haziran ve Temmuz ayında meydana gelen olaylar anlatıldı. Rüya K. ile Tarık Keskin’in 2019 yılında boşandıklarının belirtildiği iddianamede, eski kocanın bu durumu kabullenmediği aktarıldı. Tarık Keskin’in eski eşi Rüya K.’yı sürekli olarak rahatsız ettiği de iddianamede anlatılarak, müştekiye yönelik tehdit, hakaret, huzur bozma ve basit yaralama şeklinde bir dizi eylemlere giriştiği açıklandı. Keskin’in bu eylemleri nedeniyle birçok soruşturma yürütüldüğü ve asliye ceza mahkemelerinde kamu davası açıldığı ancak eylemlerine devam ettiği de iddianamede belirtildi.

İddianamede 21 Haziran 2020’de ilk olayın gerçekleştiği belirtilerek, Tarık Keskin’in müşteki Rüya K.’nın evine gittiği, hakaret ve darp ettiği açıklandı.

İddianamede ayrıca Keskin’in Rüya K.’ya "seni öldürürüm" diyerek tehditte bulunduğu ve cep telefonunu kırdığı anlatıldı. 19 Temmuz 2020 tarihli 2. olayda ise gece saatlerinde Tarık Keskin’in müşteki Rüya K.’yı korkutmak ve tehdit etmek amacıyla ruhsatsız tabanca ile havaya birkaç el ateş ettiği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Tarık Keskin ise müştekinin iddia ettiği gibi darp, tehdit, hakaret gibi olayların yaşanmadığını söyledi.

Tarık Keskin’in ‘zincirleme şekilde tehdit’, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘zincirleme şekilde hakaret’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından 16,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.