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DHA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 15:36,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Sosyal medyada tehlikeli akım! Bakan duyurdu: Okulları uyardık

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Son dakika haberler... Sosyal medyada tehlikeli akım! Bakan duyurdu: Okulları uyardık

Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp düşürdüğü tehlikeli oyunla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uyarı geldi. Bakan Selçuk, gençler arasında yayılan 'çelme takma' oyununun beyin kanamasına yol açabileceğine ilişkin okullarda duyuru yapıp, öğrencileri uyardıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençler arasında yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek harekete karşı uyardı.

Bakan Selçuk,  paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"3 gencin yan yana zıpladığı ve iki yandakinin ortadaki arkadaşına çelme takıp, zıplarken yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık; ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler... Sosyal medyada tehlikeli akım Bakan duyurdu: Okulları uyardık



 

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