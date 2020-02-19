Son dakika haberler... Sosyal medyada tehlikeli akım! Bakan duyurdu: Okulları uyardık

Bakan Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençler arasında yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek harekete karşı uyardı.

Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"3 gencin yan yana zıpladığı ve iki yandakinin ortadaki arkadaşına çelme takıp, zıplarken yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık; ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen" ifadelerini kullandı.









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