Son dakika haberler: Sonları hep böyle oluyor... Bir türlü akıllanmıyorlar

Bağcılar Peyami Safa Caddesi ve Bayrampaşa TEM bağlantı yolu üzerinde "drift" ve makas atarak trafiği tehlikeye atan maganda o anları kameralara kaydetti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis, 34 EM 2976 plakalı aracı tespit ederek, sürücüsünün de Burak Ö. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonrasında Burak Ö. sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.



Sürücü Burak Ö.'ye "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 6 bin 141 lira, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla değiştirmeleri" maddesinden bin 228 lira olmak üzere toplamda 7 bin 369 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan Burak Ö.'nün sürücü belgesine 2 ay geçici sürüyle el konulurken, 34 EM 2976 plakalı aracı ise trafikten men edildi.



Sürücü Burak Ö. adli işlemleri yapılmak üzere Bağcılar Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.