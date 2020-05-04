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Oğuzcan YAZAR-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- İHA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 09:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da hareketlilik

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Yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah işe gitmeye başladı. 3 gün sakin geçen kentin merkezi noktalarında hareketlilik başladı.

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  • Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul
  • Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul
  • Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul
  • Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece saat 24.00 itibari ile sona erdi.

Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar işe gitmeye başladı. Mega kentin merkezi yerlerinden olan Vatan Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi, E-5 Cevizlibağ Mevkii, Sirkeci Meydanı, Galata Köprüsü ve Taksim Meydanı’nda hareketliliğin başladığı gözlendi.

Sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı bulunmayan vatandaşlar işe gitmeye çalışırken, E-5 Karayolunda yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 08.00 itibariyle, 4 gün sonra ilk defa yüzde 20’ye çıktığı görüldü.

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