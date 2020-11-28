MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Sokağa çıkma kısıtlaması saatler kala şaşkına çeviren görüntü!
GeriGündem Son dakika haberler... Sokağa çıkma kısıtlaması saatler kala şaşkına çeviren görüntü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali Kerem BENGİ / Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.11.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Sokağa çıkma kısıtlaması saatler kala şaşkına çeviren görüntü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Sokağa çıkma kısıtlaması saatler kala şaşkına çeviren görüntü!
Abone Olgoogle-news

Akşam saat 20.00' de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

15
  • İstanbulda sokağa çıkma kısıtlaması saatler kala şaşkına çeviren görüntü
  • İstanbulda sokağa çıkma kısıtlaması saatler kala şaşkına çeviren görüntü
  • İstanbulda sokağa çıkma kısıtlaması saatler kala şaşkına çeviren görüntü
  • İstanbulda sokağa çıkma kısıtlaması saatler kala şaşkına çeviren görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk yaşandı. Güneşi de gören İstanbullular buraya geldi. Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu vatandaşlar, yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.

Son dakika haberler... Sokağa çıkma kısıtlaması saatler kala şaşkına çeviren görüntü

Bazıları ise çimlerde veya deniz kenarına oturdu. Zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.

KAMP SANDALYESİNİ ALAN BEYLİKDÜZÜ SAHİLİ'NE KOŞTU

Koronavirüs salgının önüne geçmek için kafe ve restoranlarda oturmak yasaklandı ancak güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar kamp sandalyelerini alıp Beylikdüzü Sahili'ne akın etti.
Son dakika haberler... Sokağa çıkma kısıtlaması saatler kala şaşkına çeviren görüntü


Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle kafe ve restoranlarda oturarak yeme ve içme yasaklandı. Ancak güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar kamp sandalyelerini alarak Beylikdüzü sahiline akın etti. Birçok kişinin sahil şeridinde maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Öte yandan hem güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen hem de salgından korunmaya çalışanlar ise otomobillerinin içinde oturdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle