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Haber Giriş: 13.05.2020 - 11:09,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Skandal sözlerin ardından Gazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti

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Son dakika haberler... Skandal sözlerin ardından Gazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti
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Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrası görevinden istifa etti.

Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans görüşmesinde yayını açık unutup öğrencileri hakkında "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece ha, çaktırma" demişti.Yayında olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşıran dekanın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Prof. Dr. Orhan Acar, skandal sözlerin ardından istifa etti.

Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

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