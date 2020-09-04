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Haber Giriş: 04.09.2020 - 17:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Skandal olayda dehşete düşüren ifade! Her şey annesinin gözü önünde olmuş

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Son dakika haberler... Skandal olayda dehşete düşüren ifade! Her şey annesinin gözü önünde olmuş
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Müridinin 12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tarikat lideri Fatih Nurullah soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılıkta yaşadığı istismarı tüm ayrıntılarıyla anlatan kız çocuğun ifadesi dehşete düşürdü. "Her girdiğimde beni yanağımdan ya da dudağımdan öperdi." diyen küçük kız, "Annem ve arkadaşları da bunu görürdü. Annem bu kişiyi Allah dostu olarak gördüğünden ve zarar gelmeyeceğini düşündüğünden bu hareketlere tepki vermezdi." ifadesini verdi.

‘Uşşaki Tarikatı lideri’ olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağbançocuk istismarı’ suçundan tutuklanmıştı. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Bundan sonraki işlemler Sakarya Başsavcılığı tarafından yürütülecek.

SKANDAL! HER ŞEY ANNESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLMUŞ

Soruşturmayla ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. Haber Global'den Selahattin Günday'ın ulaştığı bilgilere göre istismara uğrayan kız çocuğunun ifadesi pedegog eşiğinde alındı. Savcılıkta yaşadığı istismarı tüm ayrıntılarıyla anlatan çocuğa, bu yaşadıklarından kimlerin haberi olup olmadığı soruldu.

Son dakika haberler... Skandal olayda dehşete düşüren ifade Her şey annesinin gözü önünde olmuş

Kız çocuğunun yanıtı çarpıcıydı. İfadesine göre tüm bunlar annesinin gözü önünde oluyurdu:

"Beni öptüğü zaman herkes aşağıda oluyordu. Kimseye söylemem için beni tehdit etti. Bana olayın ilk gerçekleştiği gün 100 TL para vermişti. Ben annem ve arkadaşları ile birlikte Fatih'in yanına girerdim. Her girdiğimde beni yanağımdan ya da dudağımdan öperdi. Annem ve arkadaşları da bunu görürdü. Annem bu kişiyi Allah dostu olarak gördüğünden ve zarar gelmeyeceğini düşündüğünden bu hareketlere tepki vermezdi."

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