Haber Giriş: 26.02.2020 - 17:52,
Son dakika haberler... Sızma girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kahraman Komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi."
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