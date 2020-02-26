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Haber Giriş: 26.02.2020 - 17:52,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Sızma girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... Sızma girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kahraman Komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi."

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