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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 29.10.2020 - 13:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Şişli'de yeraltı elektrik kablolarında patlama meydana geldi

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İstanbul Şişli Kadırgalar Caddesi'nde Metro A.Ş.'ye ait yer altı elektrik kablolarında meydana gelen patlama çevrede paniğe neden oldu.

Şişli, Kadırgalar Caddesi'ndeki Metro A.Ş.'ye ait yeraltı elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası yeraltı kablolarında çıkan ve yeşillik alana da sıçrayan yangına köpükle müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sürerken, polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Elektrik ekiplerinin akımı kesmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. 

Son dakika haberler: Şişlide yeraltı elektrik kablolarında patlama meydana geldi

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