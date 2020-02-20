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DHA - Fotoğraf: DHA-İHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 11:07,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Şişli'de çok acı olay! Çöplerin içinden bebek çıktı

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Şişli'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı.

Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlileri bir sokaktan çöp aldıktan sonra yolda ağlama sesi duydu.

Aracı durduran görevliler, çöplerin içinde poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir kız çocuğu buldu.

Son dakika haberler... Şişlide çok acı olay Çöplerin içinden bebek çıktı

Bebek, temizlik görevlileri tarafından Kuştepe semt polikliniğine götürüldü.

Burada sağlık kontrolü yapılan kız çocuğu, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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