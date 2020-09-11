MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Şişli'de AVM'de yangın!
GeriGündem Son dakika haberler... Şişli'de AVM'de yangın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Şişli'de AVM'de yangın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Şişli’deki ünlü bir AVM’de yangın paniği yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yaptığı incelemede, çatı arasındaki çalışma sırasında kabloların yandığı ve çalışanların müdahale ettiği öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki bir AVM’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, AVM’nin çatı arasında yapılan çalışma esnasında kablolarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Son dakika haberler... Şişlide AVMde yangın

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katına ulaştıklarında, çalışanlar tarafından yangını söndürülen kablolara soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle