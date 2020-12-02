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Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

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Son dakika haberler: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
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Son dakika... İstanbul'daki terör operasyonunda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'unda aralarında olduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yürütülen soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi gibi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

TRT'nin haberine göre; İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi tutuklandı.

Son dakika haberler: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
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