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Deniz ÖZEN/ SİNOP, (DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sinop'ta ilginç anlar: 2020 yılından kurtulmak istiyorum

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Son dakika haberler: Sinop'ta ilginç anlar: 2020 yılından kurtulmak istiyorum
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Sinop'ta kontroldan çıktıktan sonra takla atan ve mendireğe düşüp balıkçı kayığına çarparak duran aracın sürücüsü Necdet Dikmen (55), “Denize düşmekten son anda kurtuldum. Geri vitese taktım sanıyordum. Oysa ileri vitesi takmışım. Bu 2020 yılı bize iyi gelmedi. 2020 yılından kurtulmak istiyorum” dedi.

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  • Kontrolünü kaybettiği araç kıyıdaki tekneye çarptı, 2020 yılından kurtulmak istiyorum dedi
  • Kontrolünü kaybettiği araç kıyıdaki tekneye çarptı, 2020 yılından kurtulmak istiyorum dedi
  • Kontrolünü kaybettiği araç kıyıdaki tekneye çarptı, 2020 yılından kurtulmak istiyorum dedi
  • Kontrolünü kaybettiği araç kıyıdaki tekneye çarptı, 2020 yılından kurtulmak istiyorum dedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, önceki gün kent merkezindeki mendirek alanında meydana geldi. Necdet Dikmen yönetimindeki 57 DU 224 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu mendirekten düşerek, deniz kıyısındaki balıkçı kayığına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araç, denize düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü Dikmen, kendi imkânıyla aracından çıkarak kıyıya ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, denize düşmemesi için halata bağladığı aracı, daha sonra çağrılan vinçle, bulunduğu yerden çıkardı.

‘2020 YILI BİZE HİÇ İYİ GELMEDİ’

Sinop’ta 30 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen sürücü Dikmen kaza anını anlattı:

“Manevra esnasında ileri geri yapıyordum. Geri vitese taktığımı sanıyordum. Oysa ileri vitesi takmışım. Daha sonra araç denize doğru düştü. Biraz korktum ancak bagajdan çıkmayı başardım. Aracın sadece sağ tarafı ıslandı. Bu 2020 yılından kurtulmak istiyorum. Başımıza çok kötü şeyler geldi. Salgınlar, hastalıklar, ölümler çoğaldı”.

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