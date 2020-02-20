Son dakika haberler: Silopi Adliyesi'ne saldırı girişiminde flaş gelişme: Tutuklandılar

Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı 8 Şubat günü telefonla arayan bir kişi, adliyede yazı işleri müdürü olarak görev yapan Bayar Çevrim'in adliye binasına bomba düzeneği yerleştirdiği ihbarında bulundu. Savcılık talimatıyla Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adliye binasında yaptıkları aramada, 45 adet 100’er gramlık patlayıcı ele geçirdi. Ayrıca binanın zemin katında, 16 kolona açılan deliklere ayrı ayrı elektrik düzeneği kurulduğu, bunlara bağlı zamanlayıcı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Bayar Çevrim'in evinde yapılan aramada ise patlayıcı ile 3 deste halinde 29 bin 805 dolar bulundu.



Operasyonu genişleten polis, Çevrim'in yanı sıra 10 şüpheliyi gözaltına aldı.



Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan 11 şüpheli dün akşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Bayar Çevrim ile Erkan Ataman, Mert Yiğit Türkkan, Adem Çeken, Bahadır Yıldırım, Faysal Yıldız ve Faysal Ataman tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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