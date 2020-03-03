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Ersan SAN - Uğur Samet AVCI-Yılmaz OKUR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2020 - 14:33,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler...Silivri açıklarında yatta yangın: Ölü ve yaralılar var

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Silivri açıklarında bir yatta yangın çıktı. Yanarak batan yatta 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Silivri açıklarında 'Blueice' isimli yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti.

Yat yanarak batarken yattaki Engin A. ve Abdurrahman Ş. hayatını kaybetti. Yatta bulunan Aydın A. ve Tunç Ö. yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan yaralılar sahile getirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirilen cenazeler ise cenaze araçlarına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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